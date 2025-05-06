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印度因應克什米爾恐攻 要求全國多地演習

2025/5/6 13:43
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（中央社記者李晉緯新德里6日專電）印度控制的克什米爾4月22日發生26人遭殺害事件，印度媒體今天報導，政府為因應恐怖攻擊帶來的影響，宣布全國多個邦將在7日演習，屆時有空襲警報，並會測試緊急停電等情況。

克什米爾（Kashmir）發生恐攻事件，至少26人因此喪命，另有數十人受傷。經印度調查，犯案的恐怖分子中，有至少3名巴基斯坦人，這讓兩國緊張局勢升溫。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，印度內政部表示，由於「目前地緣政治形勢」中，出現「新的複雜威脅」，各地應始終保持最佳的民防準備狀態，因此全印度數個邦將於5月7日進行民防演習。

印度政府表示，這次演習目的，是要評估和加強各邦民防體系的備戰狀態，需要配合執行的單位，會從中央一路下到村級基層單位，參與的除有中央與地方當局、民防管理部門，還有非官方組織的青年團體、志工，甚至包括大學生、中學生等平民百姓。

根據印度內政部對外宣布的內容，明天所要進行的演習，除將用來評估空襲警報系統的效能、疏散計畫的準備、緊急停電及因應，還要與印度空軍建立熱線與無線電通訊網絡，並為重要工廠與設施進行偽裝，也得讓平民獲得訓練，以在遭受敵方攻擊時能保護自己。

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今日印度（India Today）指出，中央政府將召開會議，檢視全國各地針對演習的準備狀況，大多數邦的高層官員都會留在地方指揮，因此料以視訊方式參加，中央的國家災害管理局（National Disaster Management Authority, NDMA）、國家災害因應部隊（National Disaster Response Force, NDRF）、鐵道部（Ministry of Railways）也會參與會議。

印度與巴基斯坦在克什米爾恐攻爆發後，期間一直不斷過招，先以包括關閉邊界、取消簽證、關閉領空等外交方式相互制衡，接著使出禁止貿易往來的經濟手法，兩國也同時在軍事上較勁，雙方連續11天在實質控制線開火，並陸續展開陸上、海上軍演，甚至飛彈試射。（編輯：張芷瑄）1140506

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