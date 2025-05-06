男假借具神通誘騙女大生發生關係 嘉檢起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）張姓男子覬覦女大生美貌，利用對方家人迷信鬼神，佯稱有神通，誘使被害人裸露身體畫符咒並藉獲靈氣名義發生多次性關係，被害人驚覺受騙報警，台灣嘉義地方檢察署偵結起訴。

根據起訴書，張姓男子得知被害人身體微恙，且對方家人迷信鬼神，不時在被害人家人前吹噓自己有神通，多次為被害人及被害人家人驅魔，還謊稱曾任員警，展示手銬、子彈與空氣長短槍等，以取信被害人。

根據起訴書，張姓男子去年向被害人謊稱被害人家中有很多鬼魂，2人須發生性關係，以獲得張姓男子身上靈氣，才能保護家人，被害人就被帶到汽車旅館遭張姓男子強制性交得逞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉檢表示，張姓男子之後多次以同樣手法誘騙被害人發生性關係，還分別以身體要刺青增加神力驅魔為由，要求被害人家人贊助新台幣9000元，也曾稱驅魔儀式需2000元紅包，更謊稱買金紙，向被害人騙7500元。

被害人今年2月驚覺受騙向警方報案，張姓男子遭移送法辦，嘉檢偵結，依妨害性自主等罪嫌起訴，審酌張姓男子利用被害人年輕識淺，刻意營造有神通，使被害人陷於心理無助而迫使與張姓男子發生性行為，張姓男子又向被害人家人訛詐財物，且偵辦過程飾詞狡辯，未見悔悟，參酌張姓男子有妨害性自主、猥褻等前科，建請從重量刑。（編輯：李明宗）1140506