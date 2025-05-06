新台幣升值放緩 台股盤中翻紅重返20500點收復5日線

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）新台幣兌美元匯率今天盤中升值幅度漸緩，市場逐漸消化匯率波動影響，台股盤中走勢震盪翻紅，重返20500點之上，5日線約20466點失而復得。法人分析，新台幣升值速度放緩，大型權值股股價走勢回穩，後續觀察國際股匯市動向。

美中貿易戰陰影壟罩，美股四大指數收跌，新台幣兌美元匯率今天開盤一度升破30元，台股開盤走弱震盪，早盤最低20349.56點，下跌183.43點，暫失5日線。

盤中新台幣兌美元的匯率升值幅度漸收斂回穩，大型權值股鴻海、日月光投控等股價勁揚，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創、緯穎表現相對強勢，在金融翻紅、汽車等傳產股助攻下，台股盤中反彈數度翻紅，重返20500點之上，5日線失而復得。

到10時40分，加權指數20585.07點，上漲52.08點，成交值約新台幣1671億元，其中電子股小跌0.01%，金融小漲0.71%，代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.72%。股價超過千元的高價股重返「十三千金」。

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權王台積電盤中跌1.1%，鴻海勁揚1.7%、日月光投控漲近3%，廣達漲3%、緯創漲4.3%、緯穎漲4.6%。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，新台幣匯率升值幅度放緩，主要與中央銀行5日的發言有關，外資近期回流台股，大型權值股走穩，預估台股在月線約19561點和季線約21561點區間來回震盪，後續關注國際股匯市動向。（編輯：楊凱翔）1140506