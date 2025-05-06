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淡水男子騎機車撞癱過馬路行人 判刑8月緩刑5年

2025/5/6 12:14（5/6 13:06 更新）
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圖為士林地方法院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北6日電）江姓男子騎機車撞上走在行人穿越道的吳姓男子，致其四肢癱瘓。士院審酌江男坦承犯行，並與吳男家屬以新台幣400萬元達成調解，依過失致重傷害罪判8月徒刑，緩刑5年，可上訴。

士林地方法院判決指出，民國113年1月21日晚間，江男騎機車行經新北市淡水區學府路一處行人穿越道時，未減速禮讓行人，撞上走在行人穿越道上的吳男。

警方獲報到場，江男坦承肇事；吳男送醫後，因遭機車撞擊，導致創傷性蜘蛛網膜下出血、硬腦膜下出血，造成中樞神經系統受損，最終四肢癱瘓。事後，吳男的兒子提出告訴，士林地檢署依刑法過失致重傷害罪起訴江男。

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士林地院審理後認為，江男未遵守交通安全規範禮讓行人優先通過，對道路交通安全所生危害非微，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑；另外，江男向到場處理警員坦承肇事，符合自首要件，依刑法規定減輕其刑。

士院審酌，江男年輕尚輕、素行良好，且始終坦承犯行，並與吳男家屬以400萬元達成調解，犯後態度良好，應有所悔悟，考量其過失程度，日前判處有期徒刑8月，並宣告緩刑5年，命其應支付吳男家屬損害賠償，本件可上訴。（編輯：方沛清）1140506

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