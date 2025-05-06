台南酪梨花期狀況不佳 農業部允納天然災害救助

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南種植的酪梨受年初以來上低溫多雨氣候影響，恐收成不佳；民進黨立委郭國文與林俊憲今天安排相關單位前往產地會勘，農業部允諾將酪梨納入天然災害救助。

郭國文與林俊憲今天邀請農業部政務次長胡忠一、台南市政府農業局、官田及大內農會代表，以及在地果農，針對今年酪梨果樹受低溫多雨等氣候影響，著果率不佳影響產量進行實地會勘。

郭國文表示，台南多種果樹在去年颱風期受損，今年初又碰上低溫多雨氣候，授粉不良落果或開空包彈情況非常多，今年產量恐怕不太樂觀，台南酪梨種植面積為各縣市之冠，他在4月初已曾安排會勘，這1個月以來觀察花期狀況實在不佳。

郭國文指出，農業部已允諾全區酪梨納入天然災害救助，但酪梨是高經濟、高營養價值作物，依據現有救助辦法，目前每公頃最高補助8萬元應該調整，希望農業部檢討極端氣候下救助辦法，未來補助標準能符合農民需求現況。

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林俊憲表示，酪梨產區從屏東傳出災情開始，去年同期酪梨拍賣均價約為每公斤新台幣220元，但現在拍賣均價已飆破300元，希望農政單位再多傳授應對方法，讓農民學習；另外，政府可以考慮推出酪梨保險，提供果農更多保障。

胡忠一指出，從今天會勘現場狀況看來，早生種、中生種、晚生種酪梨狀況結果率都不佳，近日將立即處理公告流程，盼將氣候影響降到最低，保障農民權益。（編輯：陳仁華）1140506