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彭斯批評川普關稅 不認同赦免國會暴動犯案者

2025/5/6 14:03（5/6 14:36 更新）
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美國前副總統彭斯。（路透社）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國前副總統彭斯（Mike Pence）今天批評川普政府的關稅政策，指潛在的供應短缺問題，可能促使美國民眾要求白宮採取「不同做法」。

法新社報導，彭斯接受美國有線電視新聞網（CNN）黃金時段專訪時談到各種議題，並批評川普赦免幾乎所有因2021年1月6日闖入國會山莊被究責的暴動者。

川普今年1月重返白宮後，對幾乎所有美國貿易夥伴實施大範圍關稅措施，聲稱其他國家採取「不公平」做法，美國必須與每一個國家達成貿易平衡。

彭斯在川普第一次執政期間擔任副手，但在川普堅稱2020年大選存在舞弊後，兩人分道揚鑣。川普2020年大選輸給民主黨的拜登，川普的支持者闖入國會山莊，企圖阻撓國會認證拜登勝選，後來許多人入獄。

彭斯說，他擔心川普的關稅「實質上是一種新的產業政策，將導致通貨膨脹，傷害消費者，最終傷害美國經濟」。

在俄烏戰爭上，彭斯似乎也不認同川普的做法，稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「只服膺力量」。

彭斯說：「如果過去3年教會了我們什麼事，就是蒲亭不想要和平，他想要的是烏克蘭。」

彭斯也對川普赦免國會大廈暴動者感到失望。他說：「看到川普總統赦免那天暴力攻擊執法者的人，我深感失望…依據憲法，總統有赦免權，但我在那一刻覺得這釋出了錯誤訊息。」

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川普的支持者視彭斯參與國會認證拜登勝選之舉為叛徒，共和黨的集會常可聽見「吊死彭斯」的口號。

但彭斯說，他仍為當年川彭配的政績感到自豪，「在最後命中注定般的那段日子到來前，我們從未有過爭執」。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140506

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