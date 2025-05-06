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清代彩繪圖籍列重要古物 6月故宮看見18世紀台灣面貌

2025/5/6 13:14（5/6 13:26 更新）
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國立故宮博物院院藏「重修台郡各建築圖說」4月經文化部指定為重要古物，其為清代紙本彩繪圖文冊，多採「一圖一說」形式對照呈現。圖為「重修台郡各建築圖說」中的重建台灣郡城圖。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月6日
國立故宮博物院院藏「重修台郡各建築圖說」4月經文化部指定為重要古物，其為清代紙本彩繪圖文冊，多採「一圖一說」形式對照呈現。圖為「重修台郡各建築圖說」中的重建台灣郡城圖。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月6日
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（中央社記者王寶兒台北6日電）故宮院藏「重修臺郡各建築圖說」及「乾隆臺灣地圖」4月經文化部指定為重要古物；故宮今天表示，北院6月預計展出「重修臺郡各建築圖說」部分彩繪圖，展現18世紀台灣面貌。

國立故宮博物院今天發布新聞稿表示，「重修臺郡各建築圖說」一冊79件，及「乾隆臺灣地圖」1件，共計2案80件皆指定為重要古物；其中「重修臺郡各建築圖說」，為清代紙本彩繪圖文冊，包含39幅彩圖與40幅圖說（其中1幅題稱「記」），多採「一圖一說」形式對照呈現。

「重修臺郡各建築圖說」由清乾隆年間台灣府知府蔣元樞編繪，記錄其1775年至1778年任內，在台灣興建寺廟、府署、軍事等建設成果；透過圖文資料，可一窺現已不存的中管衙署、台灣佐屬公館、鹿耳門公館、台邑望樓、彰化縣望樓等歷史建築，也能看見天后宮、城隍廟、台灣府學等現存建築。

「乾隆臺灣地圖」則採傳統手繪青綠山水畫風格，地理方位採上東下西，左北右南，描述範圍東以山為界，西臨海，北至花屽嶼、南至沙碼磯頭，呈現台灣本島自然及人文景觀，同時涵蓋澎湖群島在內的台西岸近海島嶼、沙洲、礁石等；圖中以實景式符號，繪註中央山脈以西地貌景觀。

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但最引人注目的是山脈以東、地圖上方空白處，依序書寫多處原住民聚落名稱，說明繪者雖未具體繪出地景，但對於「山之後」部落分布已有相當認識。此外，在卷末台灣北部區域，除了常見地理要素，圖說中還記錄當時對台灣海域觀察，如可吐出「龍涎香」的「海翁魚」，或早年紅毛船出入的「八尺門港」常見「五色魚」等描述，展現台灣地方特色。

故宮表示，今年故宮百年院慶系列特展，北部院區6月21日至9月7日將推出「宮樂響起︰文獻中的宮廷音樂」特展，規劃展出「重修臺郡各建築圖說」部分彩繪圖；而「乾隆臺灣地圖」預計於未來相關主題展覽中展出。（編輯：陳仁華）1140506

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