在野喊普發現金 卓榮泰：並非最有效、最好方法

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（中央社記者王揚宇台北6日電）行政院日前通過新台幣4100億元特別條例草案，在野陣喊話普發現金。行政院長卓榮泰今天受訪說，現在是匯聚力量、用集體力量來支持產業的最好時刻，普發現金以目前來看，不是最有效、最好的方法，希望大家以同理心看待。

行政院會通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電、勞健保。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於在野陣營希望將普發現金納入草案內容，作相關回應。

卓榮泰說，他看過藍白分別提出的特別條例草案，欣慰的是，絕大部分內容跟行政院所提的草案基礎相同，只是有做若干調整。

卓榮泰指出，此時此刻是匯聚力量、積沙成塔共同面對國際情勢，對產業用集體力量來支持的最好時刻跟最好方法，只有團結在一起，力量才會更大，因此他認為普發現金是一個很簡單，但目前來看不是最有效、最好的方法。

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卓榮泰指出，朝野各黨團的立委也應該清楚，為何要組成黨團，而非用個別立委來表達意見，就是因為組成黨團才會有更大的力量，大家也知道團結在一起的力量，因此如果能有同理心的話，此時強調普發現金是把力量分散。

卓榮泰說，力量分散後，對產業支持、對民生照顧、對強化安全韌性的力道不夠強，要集中起來匯聚所有力量積沙成塔，希望朝野各黨團了解，用同理心看待此事。（編輯：蘇龍麒）1140506