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氣喘男未就醫僅藥局買藥應急 突惡化裝葉克膜搶救

2025/5/6 12:48（5/6 13:11 更新）
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台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民（左2）提醒，短效緩解型吸入劑的治療應為急救使用，只能暫時擴張支氣管，真正控喘仍須以抗發炎為核心。中央社記者陳婕翎攝 114年5月6日
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民（左2）提醒，短效緩解型吸入劑的治療應為急救使用，只能暫時擴張支氣管，真正控喘仍須以抗發炎為核心。中央社記者陳婕翎攝 114年5月6日
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）一名50歲男性氣喘患者未就醫，僅藥局買氣喘藥急性發作「吸一下」，不料突惡化送急診，插管、裝上葉克膜搶救；醫師提醒，氣喘過度依賴短效吸入劑恐釀危機，抗發炎治療才是關鍵。

氣喘是呼吸道慢性發炎疾病，臨床常見表現為反覆咳嗽，嚴重會感覺胸悶、呼吸困難。根據台灣胸腔暨重症加護醫學會提供統計數據，全台氣喘人口約200萬人，台灣成人氣喘盛行率約在7.5%至11.5%之間；其中嚴重氣喘個案近10萬人，嚴重氣喘病人占整體約5%盛行率。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民今天在記者會表示，短效緩解型吸入劑的治療應為急救使用，只能暫時擴張支氣管；長期而言，慢性發炎未緩解，依然可能發作，甚至變成嚴重氣喘，真正控喘仍須以抗發炎為核心，才能降低急診與住院風險。

胸重學會呼吸道委員會副秘書長劉景隆說，對患者而言，「氣喘」就像冰山一樣，看得到的上層部分是發作症狀，如咳嗽、喘鳴等，下層看不到部分的是長期發炎；發炎是一團火，短效藥物暫時控制火苗，卻持續悶燒，若未有效滅火，星星之火仍可能足以燎原。

這名50歲男性就是劉景隆的個案，劉景隆分享，去年在病房看到這名病患時，已在加護病房插管，狀況非常糟糕，詢問家屬才知道，雖然個案多次因大發作送急診，但卻固執地不願就醫根治，老是在藥局自行買短效型氣喘藥，這次裝上葉克膜才從鬼門關被救回，驚覺過去觀念不正確。

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台灣藥局購買短效緩解型吸入劑容易，這名50歲男性個案並非少見個案，劉景隆說，氣喘是一種以抗發炎為治療核心的慢性病，須長期控制發炎，才能改善肺功能、減少急性發作，短效緩解劑是救急用藥，只能短效止喘無法控制長期發炎，還可能延誤正確治療、提高惡化等急診風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會統整國內10家醫院數據，針對中重度氣喘患者進行普查顯示，無論中度或重度氣喘病人，併用緩解型吸入劑者，口服類固醇使用率、急診與住院比率，均顯著高於單用抗發炎治療者；劉景隆呼籲，輕中嚴重型氣喘都應正確用藥、遵醫囑。（編輯：陳仁華）1140506

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#發炎
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