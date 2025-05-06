台股跌10.40點
2025/5/6 13:45
（中央社台北6日電）台北股市今天震盪收跌，收盤跌10.40點，為20522.59點，跌幅0.05%，成交金額新台幣3029.21億元。
加權指數開盤為20353.88點，盤中最高20623.85點，最低20349.56點；不含金融股指數17781.74點，跌37.16點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.13%、食品股跌0.17%、塑化股漲0.16%、紡織股漲0.23%、機電股跌0.46%、造紙股漲0.15%、營建股跌0.92%、金融股漲1.21%。
委買張數1864萬1995張，委賣張數834萬5390張，成交張數570萬1547張。
收盤時上漲736家，下跌259家，持平67家。
成交量前5名個股為長榮航、華航、期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、中信金。
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漲幅前5名個股為再生-KY、中砂、陞泰、華凌、天二科技。
跌幅前5名個股為冠西電、京城、新建、達運光電、農林。1140506
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