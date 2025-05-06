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因應關稅特別條例草案 國民黨團版總額3900億納普發萬元現金

2025/5/6 13:37（5/6 14:10 更新）
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因應美國對等關稅，國民黨團6日公布國民黨團版本的特別條例草案，規模較行政院版新台幣4100億元縮減，共3900億元，刪除挹注台電1000億元及國土安全韌性1500億元，納入全民普發現金1萬元，左至右為國民黨立法院首席副書記長羅智強、黨團書記長王鴻薇、國民黨立委柯志恩。中央社記者王飛華攝 114年5月6日
因應美國對等關稅，國民黨團6日公布國民黨團版本的特別條例草案，規模較行政院版新台幣4100億元縮減，共3900億元，刪除挹注台電1000億元及國土安全韌性1500億元，納入全民普發現金1萬元，左至右為國民黨立法院首席副書記長羅智強、黨團書記長王鴻薇、國民黨立委柯志恩。中央社記者王飛華攝 114年5月6日
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（中央社記者王承中台北6日電）因應美國對等關稅，國民黨團今天公布國民黨團版本的特別條例草案，規模較行政院版新台幣4100億元縮減，共3900億元，刪除挹注台電1000億元及國土安全韌性1500億元，納入全民普發現金1萬元。

因應美國對等關稅，行政院會4月24日通過規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保。立法院會5月2日將草案交付立法院經濟、財政委員會聯席審查。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、國民黨立委柯志恩今天在立法院國民黨團記者會，公布國民黨團版本的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，將全民普發現金1萬元列入草案，並刪除挹注台電的1000億元，整體規模為3900億元。

柯志恩表示，有關特別條例草案，在支持產業、安定就業、強化高等教育、挹注勞健保、加強照顧弱勢的部分，國民黨團完全支持行政院版，但對於挹注台電1000億元有意見。政府每年撥補台電，無法解決台電虧損問題，要求台電對於能源政策提出釜底抽薪的方式，國民黨團不是為刪減而刪減。

柯志恩指出，有關行政院版草案中的國土安全韌性，行政院編列1500億元，但今天特別條例草案是為解決經濟衝擊，而不是軍事衝突。當然支持強化國土防衛能量，但必要的部分應該用其他方式編列。將全民普發現金納入草案，才可以刺激內需消費，國民黨版本更能照顧民生。

王鴻薇表示，國民黨團版草案最重要的精神就是全民普發現金1萬元，約2300億元，面對行政院版的支持勞工安定就業、加強照顧弱勢族群恐有不足，普發現金可讓民眾面對可能的嚴酷經濟情勢，也可刺激民眾消費，振興經濟。

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王鴻薇指出，行政院版草案的實施日期至116年底，必要時經立法院同意可以延長，國民黨團版本則加註，普發現金應在今年10月底前執行完畢，給行政院作業時間。按照行政院的說法，特別條例全部移用歲計賸餘，不會舉債支應，國民黨團版本將預算規模降到3900億元，顧及財政紀律。

羅智強表示，面對美國對等關稅、經濟風暴，國民黨團審酌特別預算和特別條例，會根據名正言順、正本清源和對症下藥的基本原則。國民黨秉持三項原則提出黨版，全力擔當台灣面對經濟風暴的後盾，扮演好忠誠在野黨的角色。（編輯：翟思嘉）1140506

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