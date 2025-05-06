王惠美提施政報告 籲中央建資訊平台因應關稅危機

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（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化縣議會定期會今天議程安排縣長施政報告；縣長王惠美指出，彰化為傳統產業重鎮，面對美國對台課徵高額關稅，嚴重衝擊出口產業，呼籲中央建立資訊平台，供業者做出決策。

彰化縣議會第20屆第5次定期會，議程安排王惠美進行施政報告，報告結束後則開放出席縣議員針對報告內容提出質詢。

王惠美在報告時指出，在彰化鐵路高架化及台中捷運延伸彰化段計畫確定後，採取都市計畫、交通建設及產業發展三位一體方式，調整彰化交流道特定區，並提出「三期五區」解編順序。

王惠美說，第一期將優先處理縣政智慧城及水岸宜居生活區等2個整體開發區，規劃新縣政中心、大巨蛋及產業專區等建設，打造成「彰化新都心」；另以雙核心發展模式規劃「彰東副都心」，包括「台化廠區再發展區」、「優先發展區」及「已發展區」3大區域，加快軌道系統及道路網絡建設，提升交通便捷性，打造交流道發展示範區。

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王惠美指出，縣府5月底將推動「童萌卡」試辦計畫，提供新台幣1萬元補助購買嬰幼兒用品，減輕年輕爸媽負擔；在長照方面也不遺餘力，陸續在18個鄉鎮市興建以老幼共融為理念的長照衛福大樓，並透過長青幸福卡、社區照顧關懷據點等多元服務，確保長者都能得到充分照顧。

王惠美說，彰化為傳統產業重鎮，面對美國對台灣課徵高額關稅，嚴重衝擊出口產業，建議中央及早精準掌握加徵關稅細節，建立公開透明資訊平台，提供有關單位與業者做決策，政府及民間才能一起化解危機。（編輯：陳仁華）1140506