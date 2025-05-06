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Met Gala蕾哈娜懂吸睛 大秀第3胎孕肚搶盡風采

2025/5/6 10:25（5/6 10:49 更新）
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歌手蕾哈娜秀5日出席美國紐約大都會博物館慈善晚宴。（美聯社）
歌手蕾哈娜秀5日出席美國紐約大都會博物館慈善晚宴。（美聯社）
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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）冠蓋雲集，知名歌手蕾哈娜卻總有辦法風光入場。她今天大秀孕肚，透露與饒舌歌手伴侶A$AP Rocky將喜迎3寶，瞬間成為媒體焦點。

法新社報導，攝影師狄格斯（Miles Diggs）在社群平台Instagram（IG）發布蕾哈娜（Rihanna）參加晚宴的美照，這名37歲歌手兼美妝大亨腳踩長靴，搭配Miu Miu合身灰色羅紋兩件式裙裝，大方秀出孕肚，頭戴一頂黑色鐘形帽的她手上拿著棕色毛披肩。

隨後，蕾哈娜長期伴侶A$AP Rocky也在這場以黑人紳士風格（Black dandyism）為主題的晚宴紅毯上，對向他道賀的記者們證實這項喜訊。

A$AP Rocky說：「謝謝、謝謝、謝謝大家，我很高興大家為我們祝賀，因為我們確實充滿喜悅。」

蕾哈娜在2023年超級盃中場秀也高調宣布懷孕。同年稍晚，她在生下小孩前也出席了大都會博物館的慈善晚宴。

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蕾哈娜和A$AP Rocky目前育有RZA和Riot兩個兒子，RZA出生於2022年5月，Riot出生於2023年8月。

在紐約大都會博物館慈善晚宴展示孕肚並非新鮮事，退休的美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）與模特兒卡莉克勞斯（Karlie Kloss），都曾在2023年的盛會中公開自己懷孕消息。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140506

#紐約
#蕾哈娜
#卡莉克勞斯
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