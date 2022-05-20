蕾哈娜順利產下男寶寶 正式升格人母

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根據外媒報導，美國流行樂天后蕾哈娜13日在洛杉磯誕下一男嬰。（圖取自facebook.com/rihanna）

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）與男友饒舌歌手A$AP Rocky正式升格當父母，根據外媒報導，蕾哈娜13日在洛杉磯誕下一男嬰。

美國「時人雜誌」（People Magazine）證實蕾哈娜和A$AP Rocky迎來他們第一個孩子的消息，並援引一名消息人士的話報導，他們在家帶孩子，「蕾哈娜情況很好。他們很高興能成為父母」。

兩人的代表沒有立即回應法新社確認消息的請求。包括孩子名字等其他細節，都沒有公開。

出生於巴貝多（Barbados）、34歲的蕾哈娜本名為羅賓．蕾哈娜．范提（Robyn Rihanna Fenty），近年來已成為億萬富翁，她延續音樂方面的成功，將化妝品、內衣和高級時裝品牌經營得有聲有色。

關於她和33歲的A$AP Rocky相戀謠言流傳多年，直到去年兩人證實他們已正式交往。

蕾哈娜宣布懷孕幾週後，即使身懷六甲，仍在2022年時裝週將時尚發揮的淋漓盡致，尤其是穿著迪奧（Dior）的黑色透紗連身裙抵達巴黎，身穿自家品牌Savage X Fenty系列內衣。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110520