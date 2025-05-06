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餐飲股添新兵 初魚6/26興櫃掛牌

2025/5/6 12:06（5/6 12:16 更新）
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餐飲股再添新兵，初魚餐飲集團成立10年，近期將邁入資本市場，預計6月26日興櫃掛牌。中央社記者江明晏攝 114年5月6日
餐飲股再添新兵，初魚餐飲集團成立10年，近期將邁入資本市場，預計6月26日興櫃掛牌。中央社記者江明晏攝 114年5月6日
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（中央社記者江明晏台北6日電）餐飲股再添新兵，初魚餐飲集團成立10年，自無菜單鐵板燒品牌起家，目前在台以多元品牌快速展店達39家，近期將邁入資本市場，預計6月26日興櫃掛牌。初魚估計，2025年營收將年增20%至新台幣12億元，全年將新增8至9家分店。

初魚餐飲集團自2015年成立，以「無菜單料理」為主要經營模式，在競爭激烈的餐飲市場中脫穎而出，旗下知名的「初魚 鮨」與「初魚 鐵板燒」品牌，在高價日料與鐵板燒市場累積口碑。初魚表示，集團目前已發展7個品牌，全台總店數達39家，其中初魚系列即占28家，展店腳步迅速。

初魚表示，將於2025年6月26日正式登錄興櫃，實現邁入資本市場的願景；初魚的加入也為餐飲股再添新兵。

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初魚指出，2024年全年營收達10億元，雖因積極拓店導致短期獲利壓力，但管理層預估2025年營收將成長至12億元，並新增8至9家分店，每股盈餘上看2元，顯示集團逐步進入獲利階段。

觀察初魚股權，創辦人暨董事長朱𩃀理持有近7成，集團也獲得國內指標通路業者支持注資。（編輯：楊蘭軒）1140506

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