台積電回檔 台股震盪跌10點收20522點

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）新台幣兌美元匯率升值趨緩，市場對匯市波動疑慮降低，台股今天盤中走低震盪反彈，鴻海、日月光投控、人工智慧（AI）概念股勁揚，金融股回神，帶動台股翻紅，不過尾盤台積電回檔，台股終場收黑下跌10.4點，收20522.59點，守住5日線約20462點。

台股今天成交值新台幣3029.21億元，電子股終場小跌0.5%，金融揚升1.21%，人工智慧概念股為主的電腦及周邊設備族群上漲2.42%，航運股勁揚2.26%，汽車族群漲2.53%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚0.93%。股價超過千元的高價股重返「十三千金」。

權王台積電終場收920元，下跌1.92%，跌18元，電子權值股聯發科收1280元，跌1.16%，鴻海收146元，勁揚2.46%，日月光投控收136.5元，漲1.87%，廣達收254元、上揚3.04%，緯創收109元，漲5.31%，緯穎收2125元，漲4.17%。

台新台灣AI優息動能ETF基金經理人黃鈺民指出，近期因新台幣匯率短線急升、引發市場擔憂衝擊外銷，台股回檔整理。

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展望台股後市，黃鈺民分析，美國總統川普續將關稅戰作為談判手段，若後市美國與各國貿易協商逐步完成，股市有機會再次進入上升軌道。

觀察台股基本面和技術面，黃鈺民預期，今年經濟和企業獲利可持續成長，美股與台股跌深後技術面乖離已大，融資水位健康，外資空單布局緩，利基題材股投資價值浮現，人工智慧AI應用長線趨勢無虞，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長。（編輯：楊凱翔）1140506