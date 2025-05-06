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30歲以下族群台股開戶數成長居冠 偏好定期定額

2025/5/6 11:14
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（中央社記者曾仁凱台北6日電）前兩年台股頻創新高，吸引年輕人投入股市，根據證交所最新統計，截至今年3月，台股約1326萬自然人開戶，其中30歲以下約220萬人，占17%；且30歲以下年輕人2024全年開戶人數較前年成長32%，為所有年齡層中增幅最高，印證年輕族群正持續積極參與資本市場。

如果從交易規模來看，今年第1季年輕族群雖占交易人數約21%，交易金額僅占約5%。

不少年輕族群選擇以定期定額方式投入股市，根據證交所統計，台股定期定額人數中，30歲以下人數占比36%、金額占比21%；另外30歲以下零股交易人數占比25%、金額占比12%。

每當台股發生違約交割等事件，媒體常以「少年股神翻車」形容，證交所的統計資料打破相關說法。

證交所統計，信用交易中，年輕族群人數與金額占比分別僅約6%與4%；當沖交易戶數占比約為8%，金額占比僅約6%。涉及信用違約的案例中，年輕族群的金額與人數比例均低於7%，遠低於其他年齡層。數據顯示多數年輕族群有相當的風險意識與自律能力。

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證交所官網觀點專欄中，德明財經科技大學校長李志宏分析，30歲以下投資人受制於資金規模與經驗，仍傾向小額、長期理性投資，槓桿操作僅特定少數年輕人行為，顯見多數年輕族群買賣股票仍謹慎、分散、理性。

李志宏認為，資本市場的永續發展，有賴年輕族群新血加入，現在各有關單位及學校都舉辦許多投資講座活動與社團活動，培養年輕人正確風險意識、資本配置與理財觀念，熟悉資本市場運作，累積投資經驗，樂見年輕人投資股市自律並做好風險管控，透過定期定額、零股交易參與資本市場的成長、累積財富。（編輯：萬淑彰）1140506

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