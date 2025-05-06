防狼噴霧誤當酒精噴餐廳馬桶坐墊釀不適 高雄男起訴

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（中央社記者張已亷高雄6日電）凌姓男子去年在高雄某餐廳廁所內，涉嫌將防狼噴霧器誤認為酒精噴霧瓶，朝馬桶坐墊周圍噴灑後離去，造成後續2名如廁男子嘔吐等不適症狀，經雄檢偵結，凌男遭依過失傷害罪嫌起訴。

高雄市警察局新興分局員警表示，五福二路某店家去年8月間報案，指有民眾進入廁所後身體不適；經員警調閱監視器畫面循線查找，在30歲凌男身上找到防狼噴霧器。凌男到案稱，當時是要對馬桶蓋消毒，誤將防狼噴霧以為是酒精噴灑。

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高雄地檢署起訴書指出，凌男涉噴灑後，造成後續2名如廁男子各有接觸性皮膚炎及呼吸窘迫、急性支氣管炎併嘔吐等傷害。

檢方認為，凌男攜帶防狼噴霧器主要成分為辣椒素、少量芥末與環保冷媒，均非法令列管的毒物或污染性物質，且凌男非「事業」經營者，僅一次性在封閉空間中短暫噴灑，沒有對空氣造成普遍性、持續性或無法彌補污染損害，並考量凌男行為等情況後，依過失傷害罪嫌起訴他。（編輯：陳仁華）1140506