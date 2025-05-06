5月電子期跌 金融期漲
2025/5/6 13:58
（中央社台北6日電）台北股市今天下跌10.40點，收20522.59點。5月電子期收1098點，下跌6.85點，逆價差9.48點；5月金融期收1977.80點，上漲2.80點，逆價差27.53點。
5月電子期以1098點作收，下跌6.85點，成交502口。6月電子期以1098.80點作收，下跌1.70點，成交1口。
電子現貨以1107.48點作收，下跌5.60點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差9.48點。
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5月金融期以1977.80點作收，上漲2.80點，成交708口。6月金融期以1968.60點作收，下跌1.20點，成交2口。
金融現貨以2005.33點作收，上漲23.98點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差27.53點。實際收盤價以期交所公告為準。1140506
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