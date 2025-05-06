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高雄農改場新開發芭樂葉果茶 業者可洽技術移轉

2025/5/6 11:23
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（中央社記者汪淑芬台北6日電）高雄農改場新開發的芭樂葉果茶，維生素C含量高對健康有益，農改場歡迎有興趣的業者洽詢技術移轉。

農業部高雄區農業改良場今天發布新聞稿，芭樂葉果茶是以在地健康食材芭樂果實及其副產物芭樂葉為原料，利用傳統製茶方式，篩選一心二葉，混合芭樂果乾，製成的高機能產品。

高雄農改場說，芭樂果肉本身維生素C含量與奇異果相當，芭樂葉除了含有較高的黃酮類之檞皮素（Quercetin）外，維生素C含量高，以芭樂葉為素材可提高產品維生素C含量，但芭樂葉中含有較高的單寧酸，易產生澀味，所以混合芭樂果乾，開發出好喝的健康茶飲包。

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高雄農改場介紹，利用芭樂品種、葉齡的選擇及不同加工技術，使產品保留較高檞皮素，而果實乾在不添加色素的前提下，呈現青、赤、黃、白、黑的繽紛色彩，可打造出五行芭樂果茶，品茗時可為味覺與視覺帶來的雙重饗宴。

高雄農改場歡迎對芭樂葉果茶加工製程技術有興趣的業者，與高雄農改場研究人員洽詢技術移轉。（編輯：李亨山）1140506

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