阿根廷發現30年來最大銅礦脈 強化能源轉型供應鏈

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯5日專電）阿根廷聖胡安（San Juan）省政府4日宣布，在安第斯山維古乃（Vicuña）區發現兩處估量共約3800萬噸的未開發銅礦資源，為近30年來全球最大，重新定義阿根廷在全球能源轉型與戰略礦產供應鏈的地位。

維古乃礦區位於阿根廷西北部、聖胡安省與智利邊境之間，由加拿大Lundin Mining公司與礦業大廠必和必拓（BHP）共同開發，雙方投資總額約30億美元。

根據Lundin Mining資料，維古乃礦區中兩處礦場Filo del Sol與Josemaría目前估計可開採的銅礦約1280萬噸，潛在儲量則上看2510萬噸。

Lundin Mining總裁隆丁（Jack Lundin）表示，該礦區為全球少見的高礦石品位與淺層露天開採，除銅之外，另含黃金與白銀等副產品，估計8100萬盎司黃金與14.67億盎司白銀。維古乃礦區具擴張潛力與低開發成本優勢，被評為過去30年來最重要的發現之一。

富比士阿根廷版3月報導指出，若阿根廷境內多項已知礦區順利開發投產，銅產量可望在10至15年內超越秘魯，進入全球主要供應國行列。智利和秘魯目前占全球年銅產量40%。

根據聖胡安省政府資料，目前全阿根廷有6處大型銅礦專案進入開發後期階段，若如期投產，預計至2030年代初期，阿根廷年銅產量將突破百萬噸，成為全球前10生產國之一。

聖胡安省長奧里戈（Marcelo Orrego）表示，聖胡安目前約7成探勘與開發專案聚焦於銅礦。他提到，銅與鋰為全球能源轉型關鍵資源，尤其銅無替代性，在綠能產業與電動車工業中具不可或缺的戰略地位，阿根廷礦業對全球投資者相當有吸引力。

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為吸引更多國際資金投入礦業，阿根廷政府推動「大型投資獎勵措施計畫」（RIGI），簡化審查流程並提供稅務優惠。根據阿根廷礦業商會（CAEM）2024年統計，目前共有17個國家在當地礦業領域投資，其中以加拿大、中國、澳洲、美國與英國為主。

隨著全球減碳與發展電動車、智慧電網，銅的戰略地位日益受到重視。這項重大發現有望提升阿根廷在國際礦產市場的能見度，躍升為全球綠能產業的重要資源提供者。（編輯：唐聲揚）1140506