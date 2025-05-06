澳洲豬腳檢出萊克多巴胺未超標 與首批萊豬同製造廠

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）今天新增2批澳洲進口「冷凍豬腳」檢出萊克多巴胺，目前累計3批。食藥署長姜至剛說，與首批萊豬為同製造廠，檢出值符合標準為合格產品，「我希望當安心署長」會堅守用藥安全。

台灣於民國110年元旦開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺（萊劑）容許殘留量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如豬腳、大腸頭、肝𦟪、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）為0.01ppm。

衛生福利部食品藥物管理署定期更新「豬肉儀表板」公布邊境檢測結果，繼4月29日1批自澳洲進口的22.99公噸「冷凍豬腳」檢出0.001ppm萊克多巴胺，雖然沒有超標，但因是首批輸台萊豬，引發關注。

今天「豬肉儀表板」顯示又有2批、共47.25公噸同樣來自澳洲的豬肉，分別被檢出萊劑0.002 ppm、0.003 ppm。姜至剛說，今天公布的2批「冷凍豬腳」跟首批萊豬為同一製造廠，但屬不同進口貿易商。

他強調「檢出數值在標準值內，屬於合格產品」。姜至剛表示，政府秉持公開透明、揭露檢驗的資訊讓民眾安心，至今邊境報驗牛肉及牛雜碎共計24萬9609批，檢出萊克多巴胺計2493批，其中，檢出萊克多巴胺超標不合格為6批，不合格批均退運銷毀。

姜至剛指出，豬肉目前檢出萊劑累計共3批，相較牛肉就是零頭。兩者一樣是按照過去對食品安全的堅持和了解，以科學分析的結果，建構好安全的要件。

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姜至剛說「希望我是一個安心署長，讓全體國人吃得安心。」所謂的安心不只是所謂的安全，會把身體可能風險評估提供大眾，同時讓身心靈都能夠健康，跟民眾一起攜手前進，建構新的安心環境-食品安全社會。

他再次強調「不會是零風險，以後也會堅持用藥原則」，食藥署一直秉持檢驗結果透明揭露，所有放行的食品，都是科學分析下可接受的風險。（編輯：李亨山）1140506