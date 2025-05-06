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中國五一長假結束 國內遊客出遊總花費年增8%

2025/5/6 13:29（5/6 13:41 更新）
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今年中國五一假期期間的北京熱鬧的網紅胡同南鑼鼓巷。圖為一家甜點店的銷售員提供旅客試吃。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月6日
今年中國五一假期期間的北京熱鬧的網紅胡同南鑼鼓巷。圖為一家甜點店的銷售員提供旅客試吃。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月6日
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（中央社記者呂佳蓉北京6日電）中國五一長假結束。中國文旅部今天發布數據顯示，假期5天國內出遊3.14億人次，年增6.4%；國內遊客出遊總花費人民幣1802.69億元（約新台幣7391億元），年增8.0%。

美中關稅戰陰霾之下，今年的五一長假被視為觀察中國消費者信心的風向標。

路透社報導，根據路透社以官方數據計算，為期5天的五一假期，人均消費僅成長1.5%，達到574.1元。不過，這一數據仍低於2019年疫情爆發前的水準，當時人均支出為603.4元。

報導指出，在經濟成長乏力與房地產危機持續的背景下，全球第二大經濟體的消費承壓，而美中貿易戰的影響也將加劇這一局面。

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另據國家移民管理局通報，五一假期出入境人數達1089.6萬人次，日均217.9萬人次，較去年五一假期成長28.7%，單日出入境通關最高峰出現在5月3日，達229.7萬人次。

中國文旅部指出，入出境旅遊市場熱度雙升。入境旅遊持續復甦，緬甸、韓國、馬來西亞、澳大利亞、英國、泰國、菲律賓、俄羅斯、越南、日本等為主要入境旅遊客源地，占外國遊客總數的57.4%。（編輯：吳柏緯）1140506

#中國文旅部
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