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美媒：川普政策重擊美元資產 影響華爾街與社會基礎

2025/5/6 10:19（5/6 11:11 更新）
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美國總統川普。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖漢原紐約5日專電）美國網路媒體Politico報導，美國總統川普的關稅與貨幣政策，將影響美國國際金融主導地位。經濟學者示警，美元與美債若持續惡化，將動搖華爾街與一般家庭的生計，美國無法借貸也難以因應未來的經濟危機與變局。

Politico指出，川普（Donald Trump）政府財經官員與華爾街巨頭，上週末出席在洛杉磯舉行的加州經濟智庫梅肯研究院（Milken Institute）年度會議，減稅與鬆綁法規等政策極受歡迎，但關稅戰導致美元、美債與其他美元資產的吸引力降低，引起關注。

川普曾說比較喜歡弱勢美元，但也不斷捍衛美元作為世界主導性貨幣的地位。

川普就任後，美元對全球貨幣已下跌約9%；對等關稅宣布後，美債不再是投資避風港。大西洋理事會（Atlantic Council）指出，美元至今仍占外匯市場9成，短期間難有其他貨幣取代，也是各國外匯存底主要成分。

對沖基金Citadel執行長葛里芬（Ken Griffin）與摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在梅肯研究院年會都警告，持續亂局將影響美國的全球地位與金融市場。

川普因美債下跌延遲施行高對等關稅，但美股之後因貿易戰緩和而反彈，美國資產上升又導致進口貨品相對便宜，川普及財經幕僚已釋出，如果美國製造業與出口因此轉強，願意讓市場經歷短期痛苦的訊號。

白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）表示，全球使用美元導致美國業者與勞工負擔過重，美國產品與勞工在國際市場因此不具競爭力，關稅架構是升高市場水準的手段。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也捍衛，美國針對操縱貨幣維持貿易順差國家的應對政策。

1960年代前法國財長季斯卡（Valéry Giscard d’Estaing）曾用「昂貴的負擔」形容全球化下的美元。各國都需要美元與美債，美國政府借貸成本因此變低，消費者購買力改善，國內經濟不受外界動盪影響，美國經濟好時會因此更繁榮，困難時也是有用的工具。

哈佛大學經濟學者羅格夫（Ken Rogoff）指出，美國在國際金融體系的特殊地位讓美國低利即可借錢，比該支付的利息還要低，2008金融海嘯與疫情期間，可以低成本大量借貸因應危機，但如果美元資產轉弱，聯邦政府恐難再推出刺激方案。

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羅格夫指出，如果美國經濟嚴重衰退形成危機，屆時要如何大量借貸？大家都可以感受到。川普的作為只會強化美元早已存在的長期危機。美元主導地位因美國總統一時興起而變得脆弱，和平年代就債台高築，加上西方國家發動經濟制裁，外國投資者已由持有單一美元資產轉向多元化。

他強調，美國才是問題，民眾也沒準備好處理國家長期債務，這是美元的長期弱點。（編輯：唐佩君）1140506

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