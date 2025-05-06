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春季聯賽蔡智榆關鍵安搶分 台電勝富邦公牛晉16強

2025/5/6 13:27（5/6 14:31 更新）
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全國成棒甲組春季聯賽外卡資格賽，台灣電力6日靠著蔡智榆二壘打送回全場唯一1分，擊敗富邦公牛、晉級16強。圖為蔡智榆109年在協會盃全國成棒年度大賽出賽畫面。（中華民國棒球協會提供）
全國成棒甲組春季聯賽外卡資格賽，台灣電力6日靠著蔡智榆二壘打送回全場唯一1分，擊敗富邦公牛、晉級16強。圖為蔡智榆109年在協會盃全國成棒年度大賽出賽畫面。（中華民國棒球協會提供）
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）全國成棒甲組春季聯賽外卡資格賽，台灣電力今天首局靠著蔡智榆二壘打送回全場唯一的1分，林奕丞先發8局無失分，助隊以1比0擊敗富邦公牛晉16強；富邦公牛呂昱廷先發8局完投敗。

114年全國成棒甲組春季聯賽外卡資格賽，昨天富邦公牛（台體大）以3比2擊敗崑山科大，今天與台灣電力公司棒球隊交手，台電1局下靠著失誤、盜壘、蔡智榆二壘打先馳得點。

台電派出投手林奕丞先發，開賽雖有狀況，2人出局後接連被敲2支安打，但關鍵時刻三振化解危機，2局過後越投越穩，今天總計用116球投8局，被敲出7支安打，投出9次三振；陽杰恩後援投1局，沒被敲出安打，投出2次三振，兩人聯手壓制，沒讓對手拿下分數。

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富邦公牛投手呂昱廷先發表現也不遜色，首局因為守備沒有幫忙失分，總計用105球投完8局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、3次觸身球保送，失掉1分非責失分，完投吞敗。

台電搶下晉級門票，春季聯賽16強賽明天開打，台電首戰將與預賽戰績亮眼的台灣啤酒（國立體大）交手，冠軍預計11日出爐。（編輯：陳仁華）1140506

#台電
#林奕丞
#崑山科大
#呂昱廷
#棒球隊
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