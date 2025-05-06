陽信盃青少棒陳仕瀚後援霸氣守成 屏東搶勝保生機

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（中央社記者謝靜雯新北6日電）陽信銀行盃全國青少棒賽屏東縣陳仕瀚後援登板壓制，投5.2局失2分，率隊以4比2擊敗台北市保生機，總教練尤建程稱讚球速、霸氣有發揮，陳仕瀚希望能拚冠軍出國比賽。

114年陽信銀行盃全國青少棒賽敗部賽事屏東縣今天與台北市交手，屏東縣隊此次以恆春國中為主體，加入高泰、里港、鶴聲國中球員組成聯隊，投手戰力平均。

屏東縣隊先發投手投到2局有狀況，1人出局、壘上有人退場，陳仕瀚後援登板讓打者敲出二壘方向滾地球製造雙殺、化解失分危機。

陳仕瀚5局被首名打者敲出二壘打、投出觸身球保送，2人出局後被敲出安打、失掉2分，但及時回穩，沒有多掉分數，總計用86球投5.2局，被敲出5支安打，失掉2分、奪下勝投。

屏東縣攻勢集中在前半段，1局上單局3支安打包括2支長打攻下2分，3局上靠著安打、盜壘、失誤攻勢串聯再添2分保險分，順利拿下比賽勝利、敗部保住生機。

尤建程表示，敗部是輸了就沒有明天的比賽，2局先發投手有狀況就馬上換投，陳仕瀚剛換上場時變化球準度不佳，但慢慢找到好的感覺，球速和霸氣都展現的很好。

陳仕瀚表示，上場前教練團就有說把比賽交給他投完，自評表現「有待加強」，直球狀況不錯，但變化球投不進好球帶，5局失分的狀況，他說當下心態有點緊張，球用放的被打得比較扎實，有馬上調整呼吸、找回節奏。

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目前國二的陳仕瀚投球有球速優勢，國一下學期多練指叉球豐富武器庫，他透露國小剛開始是打桌球，因為和家人一起看職棒對棒球產生興趣，開始打球後捕手、投手都有練，比較喜歡當捕手，捕手的訓練也讓下盤更有力量，對投球有幫助。

陳仕瀚是中職中信兄弟球迷，蹲捕會觀察高宇杰，偶像則是美職大聯盟日籍球星大谷翔平；陳仕瀚笑說，目前只有坐船去過澎湖、沒有出國過，知道這個比賽冠軍可以出國比賽，希望可以拚拚看，最想跟日本隊交手。（編輯：龍柏安）1140506