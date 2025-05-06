中華電HiNet滿30年 簡志誠：網路更韌性更智慧化

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（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信HiNet滿30週年，董事長簡志誠表示，未來會繼續維持中華電的涵蓋、品質，逐步再把速率提高，並將網路更韌性、更智慧化，包括隨著「海地星空」的網路韌性，在AI智慧時代創造更多的30年。

中華電信HiNet滿30週年，今天舉行「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，除了董事長簡志誠出席，前總經理張曉東，過去數據通信所、數據分公司，現在的資訊分公司30年來多位總經理皆與會見證里程碑。

簡志誠表示，HiNet的30年來，從沒有網際網路到有網際網路，從撥接上網到現在光纖上網，把台灣的家庭、公司、各個企業串起來，「從世界不是平的，變成世界是平的」。

簡志誠以3個十來展現HiNet的以前和未來，第一個十就是30年如一日，中華電從網際網路還沒有那麼發達的時候切入，一路從撥接上網、ADSL再到光纖，速度單位從KB到MB，光纖上網可以到好幾百MB，甚至好幾百GB，未來還可能會有更高的速度出來；中華電協助台灣家庭、企業、個人上網一路「30年始終如一，維持品質、速度、涵蓋」，現在台灣上網涵蓋率已經將近90%。

第2個十，是十足韌性，中華電信從海纜到光纖，到行動網路、微波、低軌衛星、中軌衛星、高軌衛星，這麼多年來把網路建設成非常有韌性的「海地星空」綿密網路，近年也在做全光網路。

第3個十是十分智慧，中華電這幾年來啟動AI，希望AI的應用搭配品質穩定的網路，應用可以做得更好，中華電也用了很多生成式的AI創新。

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簡志誠說，未來會繼續維持中華電的涵蓋、品質，逐步再把速率提高，並將網路更韌性、更智慧化，隨著「海地星空」的韌性，在AI智慧時代創造更多的30年。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電這30年來，基礎建設一段段從銅纜進展到光纖，現在台灣光纖到戶率已經90%，是非常強的進展，台灣的數位競爭力名列前茅，中華電也攜手國內資通產業共好，快速走入國際市場。（編輯：楊蘭軒）1140506