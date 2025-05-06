加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源
首頁 / 產經
AI淨零
新聞專題
AI淨零1/30
首頁 / 產經

中華電HiNet滿30年 簡志誠：網路更韌性更智慧化

2025/5/6 10:55（5/6 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華電信HiNet滿30週年，6日舉行「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，董事長簡志誠（中）表示，隨著「海地星空」的網路韌性，將在AI智慧時代創造更多的30年。中央社記者江明晏攝 114年5月6日
中華電信HiNet滿30週年，6日舉行「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，董事長簡志誠（中）表示，隨著「海地星空」的網路韌性，將在AI智慧時代創造更多的30年。中央社記者江明晏攝 114年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信HiNet滿30週年，董事長簡志誠表示，未來會繼續維持中華電的涵蓋、品質，逐步再把速率提高，並將網路更韌性、更智慧化，包括隨著「海地星空」的網路韌性，在AI智慧時代創造更多的30年。

中華電信HiNet滿30週年，今天舉行「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，除了董事長簡志誠出席，前總經理張曉東，過去數據通信所、數據分公司，現在的資訊分公司30年來多位總經理皆與會見證里程碑。

簡志誠表示，HiNet的30年來，從沒有網際網路到有網際網路，從撥接上網到現在光纖上網，把台灣的家庭、公司、各個企業串起來，「從世界不是平的，變成世界是平的」。

簡志誠以3個十來展現HiNet的以前和未來，第一個十就是30年如一日，中華電從網際網路還沒有那麼發達的時候切入，一路從撥接上網、ADSL再到光纖，速度單位從KB到MB，光纖上網可以到好幾百MB，甚至好幾百GB，未來還可能會有更高的速度出來；中華電協助台灣家庭、企業、個人上網一路「30年始終如一，維持品質、速度、涵蓋」，現在台灣上網涵蓋率已經將近90%。

第2個十，是十足韌性，中華電信從海纜到光纖，到行動網路、微波、低軌衛星、中軌衛星、高軌衛星，這麼多年來把網路建設成非常有韌性的「海地星空」綿密網路，近年也在做全光網路。

第3個十是十分智慧，中華電這幾年來啟動AI，希望AI的應用搭配品質穩定的網路，應用可以做得更好，中華電也用了很多生成式的AI創新。

google news透過 Google News追蹤中央社

簡志誠說，未來會繼續維持中華電的涵蓋、品質，逐步再把速率提高，並將網路更韌性、更智慧化，隨著「海地星空」的韌性，在AI智慧時代創造更多的30年。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電這30年來，基礎建設一段段從銅纜進展到光纖，現在台灣光纖到戶率已經90%，是非常強的進展，台灣的數位競爭力名列前茅，中華電也攜手國內資通產業共好，快速走入國際市場。（編輯：楊蘭軒）1140506

#HiNet
#中華電
#海地
#簡志誠
簡志誠
林業署偕中華電信嘉義植樹復育 戴資穎到場力挺低軌衛星4巨頭擴天際版圖 中華電布建太空韌性防線
AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
顛覆化工廠刻板印象 長興材料淨零路上追求永續
23
更多編輯台推薦新聞：