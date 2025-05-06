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福特Q1獲利年減65% 關稅恐致全年利潤縮水452億

2025/5/6 12:15
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（中央社紐約5日綜合外電報導）福特汽車公司今天財報指出，第1季獲利較去年同期下降65%，主因新車上市，對汽車銷量在短期內造成拖累。此外，在關稅前景不明的情況下，福特暫停發布年度財務展望。

法新社報導，福特汽車公司（Ford）估計，自美國總統川普今年1月重返白宮後採取一系列關稅措施，將導致福特2025全年利潤縮水約15億美元（約新台幣452億元）。

福特原先預估，進口汽車成品、鋼鐵、鋁材以及零組件方面的關稅，會使整體成本增加25億美元，然而透過一些供應鏈調整，減輕了川普關稅的負面影響，將關稅帶來的衝擊削減了10億美元。

福特財務長郝斯（Sherry House）在電話會議中告訴記者：「我們的團隊付出很多努力，以減輕關稅對我們業務的影響。」

福特首季獲利達4.71億美元，雖高於分析師預期，但也僅略高於2024年同期水準的1/3，營收則下滑5%至407億美元。

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福特第1季的批發量較去年同期下滑7%；福特先前曾表示，這是因為肯塔基州和密西根州工廠推出新車款，導致產量放緩所致。

今年3月，福特開始將新車款Ford Expedition和Lincoln Navigator交貨給客戶。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140506

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