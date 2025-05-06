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秀林鐵路下方農地發現男性骨骸 警追查身分公布特徵

2025/5/6 11:59（5/6 12:41 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮秀林鄉秀林村有部落民眾農地工作時，發現疑似人骨骨骸，警方獲報後報請檢方相驗，鑑定為男性頭骨、左肱骨、右脛骨及衣物等，警方盼釐清身分，呼籲民眾提供線索。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，4月27日上午秀林鄉秀林村有部落民眾在北迴鐵路下方農地工作時，發現疑似人骨的骨頭，立即通報警方處理。

新城分局獲報後立即派人趕往現場，警方不敢大意，為求慎重，由警局鑑識科、刑警大隊等共組專案小組，多次到場勘察並以人工及機械方式進行淺層挖掘，陸續發現骨骸，立即報請花蓮地方檢察署相驗。

法醫提取遺骨進行DNA鑑定，總計發現有頭骨、左肱骨、右脛骨及部分衣物等，經法醫及現場周邊拾得遺物特徵判斷，遺骨為約40歲以上男性所有，死亡時間已逾半年，下顎骨無牙齒，不排除可能佩戴活動式假牙，頭骨右眼處曾施行顴骨開放性手術，眼眶顯見骨釘固定痕跡。

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衣物為「JI CHUN」品牌POLO衫、「S SENT」品牌內褲及「LAFOELE」品牌褲子。

警方將持續針對遺骨、遺物特徵比對並分析失蹤人口資料，盼及早釐清身分，新城分局呼籲，如有民眾知道符合以上特徵、失聯逾半年以上中年或老年男性，儘快聯繫新城分局或主動提供線索協助確認身分，使無名屍能順利找到回家的路，也幫家屬找到家人。（編輯：陳仁華）1140506

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花蓮秀林鄉有民眾在農地工作時，發現疑似人類骨骸，警方獲報後組成專案小組多次到場勘察，陸續發現骨骸，鑑定為男性頭骨、左肱骨、右脛骨及衣物等，警方盼釐清身分，呼籲民眾提供線索。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月6日
花蓮秀林鄉有民眾在農地工作時，發現疑似人類骨骸，警方獲報後組成專案小組多次到場勘察，陸續發現骨骸，鑑定為男性頭骨、左肱骨、右脛骨及衣物等，警方盼釐清身分，呼籲民眾提供線索。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月6日
花蓮秀林鄉有民眾在農地工作時，發現疑似人類骨骸，警方獲報後組成專案小組多次到場勘察，淺層挖掘，陸續發現骨骸，鑑定為男性頭骨、左肱骨、右脛骨及衣物等，其中有LAFOELE品牌褲子，盼能協尋死者身分。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月6日
花蓮秀林鄉有民眾在農地工作時，發現疑似人類骨骸，警方獲報後組成專案小組多次到場勘察，淺層挖掘，陸續發現骨骸，鑑定為男性頭骨、左肱骨、右脛骨及衣物等，其中有LAFOELE品牌褲子，盼能協尋死者身分。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月6日
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