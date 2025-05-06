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陳修將持辣椒水攻擊員警 仍遭制伏歸案

2025/5/6 13:14
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（中央社記者鄭維真彰化6日電）前76行者召集人陳修將虐打女友致死，被依傷害致死罪判刑確定後逃亡，彰檢發布通緝，昨天於彰化縣員林市落網，過程中強力拒捕，甚至持辣椒水攻擊員警，經警方合力制伏歸案。

台灣彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，陳修將民國110年在彰化埔心鄉某汽車旅館內，基於傷害犯意，徒手毆擊胡姓女友頭部及臉部，用力抓胡姓女子頭部往房間地板撞擊多下，使胡姓女子受有腦部多處出血等傷害，引發創傷性休克，送醫不治。

案經彰檢檢察官提起公訴，經二審法院判處有期徒刑10年10月，113年4月經最高法院駁回上訴而確定。陳修將應於去年5月31日報到執行，卻拒不到案逃亡，彰檢同年8月2日發布通緝，行刑權時效到153年。

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彰化縣警察局刑事警察大隊昨天在員林查獲逮捕陳修將到案，查扣疑似槍彈等物。拘捕過程中，陳修將極度抗拒，以辣椒水攻擊執行員警，多名員警受傷，仍合力制伏逮捕歸案。

檢方表示，陳修將犯案手段殘忍，引起社會眾怒，判決確定後又拒不到案入監執行，顯見毫無悔意，遭拘捕時另涉槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌，將另案追訴，嚴加查辦。（編輯：李明宗）1140506

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