助中高齡再就業 展現銀動新勢力系列活動5/9起登場

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）勞動部中彰投區銀髮人才資源中心去年調查顯示，有91.4%中高齡者願意持續或重返職場工作；中彰投分署今天宣布，將推出「展現銀動新勢力」系列活動協助找到心儀工作。

台灣邁入超高齡社會，依據中彰投區銀髮人才資源中心民國113年調查顯示，有91.4%的中高齡及高齡者願意持續或重返職場工作；為讓中高齡及高齡者再現勞動價值，中彰投區銀髮人才資源中心於5月推出「展現銀動新勢力」系列活動。

勞發署中彰投分署表示，將透過「職涯講座」、「職能培訓與職場體驗」、「產業說明會與企業參訪」及「專案媒合」4大主軸，鎖定觀光及餐飲服務業，提供有興趣的中高齡及高齡者，發掘個人優勢找到心儀工作。

中彰投區銀髮人才資源中心指出，時下許多中高齡及高齡者再就業，更重視自我價值實現，因此這次推出的「展現銀動新勢力」主題系列活動，結合5大亮點活動引導其認識並實踐自我。

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系列活動首先由5月9日的「發現45+職場亮能」講座率先登場，中彰投分署表示，帶領大家回顧職涯並挖掘潛能；接著於5月15日與王品集團合作，推出「1日店員」職場體驗活動，活動地點在西堤台中家樂福文心店，讓參加者瞭解餐飲業趨勢並現場感受工作氛圍。

中彰投區銀髮人才資源中心指出，企業願僱用中高齡及高齡者的前3名原因為「就業穩定性高」、「工作經驗豐富」及「待人處事圓融」，中心將持續舉辦各類活動，讓銀髮人才職場優勢被更多企業看見。（編輯：陳仁華）1140506