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楊金龍喊匯市失序到此為止 新台幣升勢放緩守住30元
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新台幣開盤30.125元 早盤升逾1.5角觸及29元

2025/5/6 09:09（5/6 09:24 更新）
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圖為新台幣與美元紙鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.125元開盤，升2分，隨後升勢擴大至逾1.5角，觸及29元價位。

新台幣兌美元開盤交易區間為30.125元至29.988元。1140506

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