新台幣開盤30.125元 早盤升逾1.5角觸及29元
2025/5/6 09:09（5/6 09:24 更新）
（中央社台北6日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.125元開盤，升2分，隨後升勢擴大至逾1.5角，觸及29元價位。
新台幣兌美元開盤交易區間為30.125元至29.988元。1140506
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