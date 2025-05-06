加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派現場／巴黎石磚路保護存續引關注 千年歷史面對交通與環境挑戰
首頁 / 地方

北市首屆國際城市論壇16日登場 盼常態性舉辦

2025/5/6 13:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北6日電）為強化與姊妹市及友好城市的交流，台北市政府將在16日舉辦首屆台北國際城市論壇，由台北市長蔣萬安及副市長林奕華發表演講，並有10多個國際城市首長出席。

民進黨台北市議員趙怡翔日前質詢指出，台北市政府曾發布新聞資訊，表示2025雙北世界壯年運動會17日開幕前，將配合舉辦「國際城市論壇」，但他透過各種管道搜尋都不見更多出席人員、議程等內容，也看不見任何宣傳，顯然已成為「幽靈論壇」。

台北市政府今天公布，16日上午將在台北晶華酒店舉行「2025台北國際城市論壇」，邀請來自姊妹市、友好城市等國際城市的代表團、新北市府團隊、駐台使節等共約150名貴賓共襄盛舉，屆時預計有10多個來自亞太、美洲及歐洲地區的國際城市首長出席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北市府指出，此次論壇主題為「塑造城市未來－創新、健康與永續」，將由蔣萬安及林奕華分別就「以創新引領更健康的生活」及「打造全齡友善的永續社區」2項子議題發表演講。

台北市副秘書長俞振華向媒體說明，首屆台北國際城市論壇預算約在新台幣700萬元以內，未來研議常態性舉辦，希望藉由固定的實質交流，讓台北與國際友好城市互相借鏡學習，建立更緊密的合作交流網絡。（編輯：李亨山）1140506

#新北市
#蔣萬安
#台北市政府
#民進黨
#亞太
#林奕華
#俞振華
蔣萬安
龍山寺捐50公尺雲梯消防車 北市消：助高樓救災永康街假日漫步將試辦 蔣萬安走訪里長促周全
林奕華
世壯運輕艇激流測試賽順利 宜蘭安農溪賽場啟用備戰世壯運 北市慢壘首長隊力拚5/24擊退新北
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：