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首頁 / 政治

IDF戰機火焰彈意外擊發 空軍：排除環境、人因因素

2025/5/6 13:22
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（中央社記者吳書緯台北6日電）空軍台南基地1架IDF經國戰機4月30日執行例行訓練期間，發生火焰彈意外擊發；空軍今天表示，目前排除環境因素、人因因素，還是以機械因素查察為主，並排除當時IDF戰機當時遭遇被雷達鎖定的情況。

國防部今天召開例行記者會，媒體關切IDF戰機日前發生火焰彈意外擊發的情況，是否為人為因素或是機械因素，又或是當時戰機已遭到鎖定。

空軍司令部參謀長李慶然中將表示，空軍從民眾在社群網站提供影片，以及加上對飛行員的調查，還有戰機落地後的電門位置、系統檢查等，目前初步排除環境因素、人因因素，還是以機械因素的查察為主。

至於戰機是否被鎖定，李慶然說，這也是空軍調查重點，但從IDF戰機投擲的電門，以及火焰彈落地後的剩餘數量，「這個假設是不一致的」，因此排除有鎖定的情況，而這個事件近十年只有這次有意外擊發狀況，目前定調是單一事件，因為這個控制盒的故障率沒有那麼高，但為了慎重起見，控制盒已經送到專業單位進行詳細查察。

根據國防部近期送交立法院的報告指出，台灣向美國購買的海馬士多管火箭系統（HIMARS），其中16枚戰術區域飛彈（ATACMS）已於今年1月7日交運台灣，另外48枚將於今年第一季全數交運；媒體關切，48枚戰術區域飛彈是否以如期交運，以及未來海馬士多管火箭系統的火力運用方式。

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國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將表示，戰術區域飛彈全案都依計畫在今年如期交運。

參謀本部作計室聯合作戰計劃處代理處長蘇統偉上校表示，海馬士多管火箭系統是依照陸軍火力跨區增援需求籌建，今年已經利用漢光電腦兵推的時機，驗證聯合作戰指揮中心的火力協調機制以及作戰區指揮運用作為，因此獲得的相關參數，會納入聯合作戰計畫中。（編輯：蘇龍麒）1140506

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