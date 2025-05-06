加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源
首頁 / 生活

小磨坊進口黑胡椒原粒農藥超標 2萬公斤遭邊境攔截

2025/5/6 11:18（5/6 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛生福利部食品藥物管理署6日公布最新邊境查驗不合格名單，共有10項不合格產品，其中包括知名品牌「小磨坊」從越南進口黑胡椒原粒，被檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm超標，共1批、重達2萬公斤產品需在邊境銷毀或退運，未流入市面。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年5月6日
衛生福利部食品藥物管理署6日公布最新邊境查驗不合格名單，共有10項不合格產品，其中包括知名品牌「小磨坊」從越南進口黑胡椒原粒，被檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm超標，共1批、重達2萬公斤產品需在邊境銷毀或退運，未流入市面。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，知名品牌「小磨坊」從越南進口黑胡椒原粒，被檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm超標，共1批、重達2萬公斤產品需在邊境銷毀或退運，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共有10項不合格產品，如印尼未炸原味蝦條、巴基斯坦香料粉等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中包括知名「小磨坊國際貿易股份有限公司」從越南進口的「黑胡椒原粒」被檢出殘留農藥磷化氫0.02 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥磷化氫容許量為0.01ppm，共1批、2萬公斤遭邊境攔截。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，針對該報驗義務人從同產地、同號列進口產品維持監視查驗；至於整體邊境在越南進口同產地、同號列產品的管制上，自民國113年11月8日起至115年1月17日止採監視查驗。

食藥署統計近半年，於113年10月28日至114年4月28日止，在邊境受理越南報驗的黑胡椒，報驗批數為41批，檢驗不合格批數為3批，不合格率為7.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素、磷化氫不合格。

此外，這次有另外1名業者「明進貿易有限公司」自印尼進口的「脆皮花生」，檢出黃麴毒素B1每公斤310微克及總黃麴毒素每公斤312微克超標，共1批、76公斤 依規定退運或銷毀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭維智表示，依相關標準，供直接食用的去殼花生，及其加工產品，黃麴毒素B1限量為每公斤2微克、總黃麴毒素限量為每公斤4微克；這名進口業者將由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

食藥署統計近半年，於113年10月28日至114年4月28日止，在邊境受理印尼報驗的調製花生，報驗批數為111批，檢驗不合格批數為6批，不合格率為5.4%，檢驗不合格原因為黃麴毒素B1、總黃麴毒素、赭麴毒素A不合格。食藥署將自今天起至今年6月5日止，在邊境針對印尼報驗的調製花生採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。（編輯：方沛清）1140506

鄭維智
電商售疑非法輸入中國紙核桃 食藥署加強網路追查大賣場法國紅酒醋漂白劑超標 450公斤邊境攔截
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：