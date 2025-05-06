小磨坊進口黑胡椒原粒農藥超標 2萬公斤遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，知名品牌「小磨坊」從越南進口黑胡椒原粒，被檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm超標，共1批、重達2萬公斤產品需在邊境銷毀或退運，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共有10項不合格產品，如印尼未炸原味蝦條、巴基斯坦香料粉等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中包括知名「小磨坊國際貿易股份有限公司」從越南進口的「黑胡椒原粒」被檢出殘留農藥磷化氫0.02 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥磷化氫容許量為0.01ppm，共1批、2萬公斤遭邊境攔截。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，針對該報驗義務人從同產地、同號列進口產品維持監視查驗；至於整體邊境在越南進口同產地、同號列產品的管制上，自民國113年11月8日起至115年1月17日止採監視查驗。

食藥署統計近半年，於113年10月28日至114年4月28日止，在邊境受理越南報驗的黑胡椒，報驗批數為41批，檢驗不合格批數為3批，不合格率為7.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素、磷化氫不合格。

此外，這次有另外1名業者「明進貿易有限公司」自印尼進口的「脆皮花生」，檢出黃麴毒素B1每公斤310微克及總黃麴毒素每公斤312微克超標，共1批、76公斤 依規定退運或銷毀。

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鄭維智表示，依相關標準，供直接食用的去殼花生，及其加工產品，黃麴毒素B1限量為每公斤2微克、總黃麴毒素限量為每公斤4微克；這名進口業者將由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

食藥署統計近半年，於113年10月28日至114年4月28日止，在邊境受理印尼報驗的調製花生，報驗批數為111批，檢驗不合格批數為6批，不合格率為5.4%，檢驗不合格原因為黃麴毒素B1、總黃麴毒素、赭麴毒素A不合格。食藥署將自今天起至今年6月5日止，在邊境針對印尼報驗的調製花生採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。（編輯：方沛清）1140506