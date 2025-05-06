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中國五一長假91萬陸客訪港 黃金首飾銷售激增3成

2025/5/6 10:41
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（中央社記者張謙香港6日電）中美關稅戰陰霾下，中國大陸「五一」長假有91萬人次陸客到香港旅遊消費，為本地部分行業帶來小陽春，其中黃金首飾業的生意額激增3成，業者大都感到驚喜。

「五一」5天長假昨晚結束，據香港入境事務處資料，5天假期有91萬多人次陸客訪港，較去年同期增加19.2%，達COVID-19疫情前（2019年）的8成，也多於港府此前所預測的80多萬人次。

自去年初起，港人的消費模式出現很大變化，每逢週末假日都會到大陸遊玩消費，令香港餐飲及零售市場變得疲弱。

今年的「五一」長假，香港也有多天假期，儘管港府預估會有不少陸客訪港，但本地商店老闆還是擔心大批港人流向大陸消費，令業務疲弱。

不過，5天假期卻迎來91萬多人次陸客，另有超過15萬人次其他海外旅客，且消費力不弱，令本地消費市場出現小陽春，不少業者對此表示滿意。

綜合本地媒體的報導，在眾多消費行業中，黃金首飾店十分受惠，有店主表示，5天長假，生意額較正常時間上升3成。同期間，本地餐飲業整體生意額約上升了5%。

據報導，陸客訪港也喜歡購買藥物，港九藥房總商會理事長林偉文向媒體表示，位於旅遊區的商店，生意上升了7%至8%左右。

另外，據陸媒引述官方統計，在5天長假中，大陸社會跨區域人員流動量累計14.67億人次，日均2.93億人次，較去年同期增長8%。

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中國交通運輸部指出，5天長假中，大陸鐵路客運量累計達1億169.2萬人次，日均2033.8萬人次，增長10.8%；公路人員流動量累計13.45億人次，增長7.6%。

此外，中國商務部的數據顯示，假期間中國大陸的重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期上升6.3%。（編輯：周慧盈）1140506

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