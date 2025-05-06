77歲日籍男跨海尋子 三重警熱心助重逢

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（中央社記者王鴻國新北6日電）77歲日籍男子日前到三重派出所求助尋子，由於語言不通，經3名員警及多名熱心人士協助和翻譯下，順利完成此一跨海尋子的超級任務，讓相隔25年的親緣能再次重逢。

三重警分局今天發布新聞稿指出，4月12日晚間7時許，突有日籍男子守田來到三重派出所求助。

因為日籍男子不會講中文，員警先用手機網路翻譯系統，再搭配比手畫腳，在郭姓及朱姓員警協助，及郭員的姐姐透過電話翻譯後，才確認守田是跨海尋子，雖然手上資訊有限，但為能見親生兒子一面，不遠千里來到台灣尋求警方協助。

警方表示，守田僅知兒子中文名字及生出日期等有限資訊，經警方查證比對確認守田的兒子是現年26歲陳姓男子，原來陳母是台灣人，25年前離婚後就帶兒子返台生活，雙方就沒有再聯絡。

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經警方確認意願後，通知陳男到派出所和守田見面，促成了異國親緣再次重逢，陳男也不會日文，但仍邀守田到家裡走走，日男看到25年未見的兒子已長大成人，心中充滿感動，離開時向警方鞠躬致謝，感謝員警熱心協助，讓他與兒子團圓。

警方表示，2人後續還有聯絡，可說是美事一樁。員警成功讓日籍男子與兒子團聚，除感到開心，也希望能建立良好的國民外交。（編輯：方沛清）1140506