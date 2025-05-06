台南服務自閉症添據點 星樂森林日間作業所啟用

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市自閉症關懷協會在永康區成立「星樂森林日間作業所」今天正式啟用，提供自閉症者友善活動空間及學習成長機會，將成為服務自閉症者重要據點。

台南市長黃偉哲出席啟用儀式致詞表示，星樂森林日間作業所不只提供自閉症者友善的活動空間，更是支持他們穩定情緒、延緩退化、培養潛能重要據點，期盼未來有更多資源與社會力量加入，與市府一同陪伴每名自閉症者走得更穩、更遠。

黃偉哲指出，台南市自閉症關懷協會多年來對自閉症與心智障礙族群無私奉獻，星樂森林日間作業所可協助減輕照顧家庭的負擔，提供多元化的訓練與支持，協助自閉症者在社會中找到自信與價值，市府未來會持續建構多元、穩定的身心障礙者服務網，攜手民間打造完整支持體系。

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台南市政府社會局提供資料指出，台南市截至今年3月底共有38處身心障礙日間作業設施服務，可提供服務621人，星樂森林日間作業所的加入，將進一步提升在地化社區服務量能，展現在社福照護上的成熟與進步。

社會局指出，台南市自閉症關懷協會附設星樂森林日間作業所目前專職人員為1名社工及2名教保員，協會將持續投入專業人力與營運資源，提供高品質、溫暖與有尊嚴的服務環境，期盼讓星樂森林日間作業所成為自閉症朋友們的第二個家。（編輯：李亨山）1140506