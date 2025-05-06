中國五一電影票房約31億元 較去年腰斬

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（中央社記者呂佳蓉北京6日電）中國五一長假假期結束，根據阿里影業旗下電影宣傳發行平台「燈塔」數據顯示，截至5日晚間9時，假期電影票房為人民幣7.44億元（下同，約新台幣31.2億元），不到去年同期的15.27億元的一半，形同腰斬。

五一假期結束，在美中關稅戰籠罩之下，今年假期的消費狀況備受外界關注，因為關乎官方欲以內需拉動整體經濟動能。

以電影行業為例，根據燈塔數據顯示，截至5日晚上9時，假期期間電影票房7.44億元，較2024年同期票房15.27億元跌51.27%；觀影人次僅1882.6萬，較2024年同期的3777萬少50.15%。

央視新聞報導，影片「水餃皇后」、「獵金．遊戲」、「幽靈公主」暫列前三名。

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今年電影票房相比去年腰斬，甚至比不上疫情前2019年的五一檔，而2019年五一長假只有4天，當時4天的票房就破15億元，電影市場火熱。今年的電影票房收入恐將成為外界評估中國現今內需狀況的風向標。

不過，有不少中國觀眾認為今年五一票房電影低迷，是因為「沒一部好看」，在「哪吒2」後今年的電影寒冬又來臨。（編輯：吳柏緯）1140506