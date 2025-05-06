美眾院通過友台法案 外交部：務實穩健深化夥伴關係

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）美國眾議院通過「台灣保證實施法案」以及「台灣國際團結法案」等友台法案。外交部今天表示，部長林佳龍表達誠摯感謝，外交部將與美方維持密切溝通，務實及穩健地深化台美友好夥伴關係。

美國聯邦眾議院5日口頭無異議通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），授權國務院定期檢視與台交往所自我施加的限制，並列出解除的計畫；以及通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），新增聯大第2758號決議不涉台的論述。法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

外交部上午發布新聞稿指出，部長林佳龍對美國行政部門與國會跨黨派對台支持表達誠摯感謝，並呼籲國際社會持續以具體作為反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議。

外交部表示，將密切關注法案後續進展，並持續與美國國會及行政部門維持緊密溝通，務實及穩健地深化台美友好夥伴關係。

外交部發言人蕭光偉上午在例行記者會回應媒體提問表示，「台灣保證實施法案」彰顯美國國會對深化台美關係的支持，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美國等理念相近國家密切合作，深化全方位的夥伴關係，共同因應全球面對挑戰。

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至於「台灣國際團結法案」，蕭光偉指出，中國曲解聯大決議並藉此打壓台灣的國際參與、阻止台灣貢獻，更在各種場域將聯大決議與虛假的一中原則綁成北京對台灣主權的證明。

蕭光偉強調，該法案是美國國會以具體行動，反制中國在全球故意扭曲聯大第2758號決議，以明確的國會立法來澄清事實，特別具有意義。（編輯：楊蘭軒）1140506