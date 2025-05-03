美佛蒙特州參議會：聯大2758決議不是美對台政策

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（中央社記者廖漢原紐約2日專電）美國佛蒙特州參議會今天無異議通過友台決議，明確指出美國對台政策是根據1979年台灣關係法，而非1971年聯合國大會第2758號決議。

決議重申，台灣關係法是美國對台政策的基石，並非聯大第2758號決議。根據法案，台灣人民應持續享有參與國際金融機構及其他國際組織的權利。

決議明確支持台灣有意義參與包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）在內的重要國際組織與機制。

決議文指出，台灣為佛蒙特州2024年第2大出口市場，雙方經貿關係密切。支持台美洽簽避免雙重課稅協定，這將有助深化雙邊經貿交流合作。

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駐波士頓辦事處長廖朝宏感謝佛蒙特州參議長兼副州長羅傑斯（John Rodgers）、 代理參議長巴魯斯（Philip Baruth）、多數黨領袖辛斯戴爾（Kesha Ram Hinsdale）、決議案共同提案人克拉克森（Alison Clarkson）、威克斯（David Weeks）及懷特（Rebecca White）等的支持。

佛蒙特州眾議會3月27日無異議通過友台決議後，州參議會再次展現對台堅定友誼與支持。（編輯：陳慧萍）1140503