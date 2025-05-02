中研院調查：川普執政6成民眾憂美中協議損台

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）美國總統川普就職滿百日，中研院歐美所今天發表調查指出，川普上任後，有46.7%民眾對未來的台美關係感到悲觀，也有6成民眾擔心美中可能透過達成協議傷害台灣。

中研院歐美所今天舉行「川普2.0的百日變局：挑戰與展望」座談會，會中說明「美國肖像」今年3月時最新調查結果，透過民調來看川普上任後，民眾如何看待未來台美中關係。

中研院政治所副研究員吳文欽今天說明調查結果，在川普上任後，民眾對於台美關係評估有點下降，其中在是否認同美國是一個講信用的國家，認同者從41%降到33%；至於中國，則有高達8成5以上民眾不認為中國講信用，顯見相較於疑美論，「疑中論更大」。

近一步將政黨傾向納入觀察，吳文欽說，民進黨支持者有逾5成支持者認為美國講信用，但國民黨支持者則認為美國不值得相信。

吳文欽也提到，若再詢問川普總統上任後與拜登政府相比，認為台美關係會變成怎樣，「調查顯示蠻悲觀的」，大部分的人覺得可能會變化，其中46.7%民眾覺得會變得比較不好，只有11.7%的人覺得可能會變好。

若再詢問中國若攻打台灣，美國派兵支持台灣的機率，吳文欽表示，有約5成覺得會，覺得不會的大概3成多。

該份調查去年3月時曾詢問，若川普當了總統，覺得美國未來派兵的機會會增加還是減少，吳文欽說，當時大部分人覺得會減少，今年3月再詢問時，整體更下降了約10%，顯見台灣人對於川普在新政裡面的未來可能的做法較為悲觀。

另外，基於川普政府執政後，對烏克蘭和對俄羅斯政策大轉向，這次調查也新增一個題目，詢問是否擔心美國與中國會制定傷害台灣國家安全利益的協定，吳文欽說，調查結果有6成的人會擔憂，顯示川普做法讓台灣人對於台美關係是更憂慮的。

至於國防安全議題部分，詢問在川普總統的要求下是否應該增加國防預算，調查則顯示，約有5成7的人覺得可以增加。

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此調查以設籍在台灣且年滿20歲成年人為調查對象，以電話訪問方式進行獨立樣本訪問，訪問期間為今年3月18日至3月23日，總共有1249個有效樣本。

美國肖像計畫由中研院歐美所研究員吳建輝於2021年發起，與中研院助研究員李語堂、吳文欽、東吳大學社會系副教授潘欣欣共同執行。（編輯：林恕暉）1140502