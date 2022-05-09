獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

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（中央社記者周世惠舊金山8日專電）台裔天文學家馬中珮對黑洞、星系演化等開創性研究屢獲肯定，本月初她獲選為美國國家科學院院士。她告訴中央社，天外有天，若真有外星人攻打地球，人類勢將合作而非戰爭。

「如果有機會穿越時空，妳想回到過去幾百、幾千年，還是進到未來？」天體物理學家馬中珮（Chung-Pei Ma）7日接受中央社記者訪問表示，她絕對會選擇到未來，預知500年、1000年後之事。

職業生涯投入星系天文學和宇宙學研究與觀測，馬中珮帶領的團隊於2011年與2016年發現超級大黑洞，為天文學研究帶來創新發展。

天文開啟宏觀視野，她說，烏俄戰爭開打全世界都受影響，「如果有一天，我們突然發現有外星人要來攻擊地球，我們會立刻合作、自我保護，用這個角度想，令人痛心的戰爭就沒有意義」。

馬中珮在加州大學柏克萊分校天文物理學系任教20年，5月3日她獲選為美國國家科學院（National Academy of Sciences）2022年120位新院士之一。

「擔任美國國家科學院院士是榮幸、榮譽也是責任」，馬中珮說，美國國家科學院是獨立私人機構，但與美國政府有非常密切的關係，為美國的科學政策和方針建言，她期待能對未來的科學發展有所貢獻。

2016年4月6日NASA宣布，台裔天文學家馬中珮領導的團隊在銀河系發現一個超大黑洞。（取自NASA網站www.nasa.gov）

馬中珮天文研究成就斐然，2009年當選美國物理學會會士、2012年當選美國科學促進會會士、2020年當選美國人文與科學院院士。1997年她獲頒美國天文學會「安妮卡農天文獎」（Annie Cannon Award）、2003年獲美國物理學會「格佩特-梅耶獎」（Maria Goeppert-Mayer Award）肯定。

美國國家科學院是1863年依美國國會憲章與林肯總統簽署生效而設立，是一個非營利的學術機構，在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，擁有崇高的社會聲望與學術影響力。

研究黑洞逾14年，她說，拜時機成熟，新的科技儀器問世、運用在天文物理，因此能不斷有新發現。她的團隊從凱克（Keck I）天文望遠鏡取得的新數據正在解析中，近期還將有新的黑洞研究發表。

她提到，天文研究最新、最重要的分野是在2015年以「重力波」去了解宇宙。美國雷射干涉儀重力波觀測站（LIGO）首度偵測到的重力波是13億年前兩個黑洞結合時所釋放，2017年諾貝爾物理獎就是肯定這項成就。

馬中珮說，2015年所發現的重力波，是由小黑洞合併時發出的波長，其頻率非常高，有如一個新發現的交響樂團只聽到最尖拔的長笛高音；至於特大號黑洞發射出來的重力波會在非常低的頻率，「像大提琴或低音大提琴」。

用人們熟知的樂器、平易近人的方式解釋天文，透露著馬中珮的音樂背景。4歲起學小提琴且因琴藝精湛獲大獎，但她說，當一個天文物理學家能選擇想要研究的方向，比起演奏更能滿足她對自由與好奇的渴望。

不過，她也難忘童年時在交響樂團的經驗，無形中學到與人相處、欣賞團隊成果，回頭看奠定了現在研究工作中所需要的合作能力。

「物理學家閉門自己做計算的時代，早在100年前已結束，科學界的合作愈來愈重要，且因天文研究的經費龐大，多為跨國團隊合作。」除了興趣，她認為善於溝通寫作、與人合作和長時間的專業累積是科學工作者必備的特質。

馬中珮出身新聞世家，父親是知名新聞學者馬驥伸，母親是曾任監察委員的資深媒體人黃肇珩。一年半前她父母過90歲大壽和結婚60週年紀念，配合當時的防疫隔離規定，她與兒子同行返台慶祝。

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父母在她學習之路給予的自由、背後的支持與鼓勵，同樣是她為人母的哲學。馬中珮談及今年14歲的兒子興趣廣泛，從划船、野外求生、西洋棋到寫程式皆展現熱情，並像她一樣喜歡數學和小提琴。

她的小提琴現在是兒子在拉，母子倆有時合奏，她說從孩子身上重新回味兒時拉琴的記憶，像是被給予「第二次機會」，這也是她在競爭與忙碌的黑洞研究中，爬出黑洞的美好抒發。（編輯：郭中翰）1110509