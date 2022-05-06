中研院丁邦容、馬中珮 獲選美國國家科學院士

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）美國國家科學院近日公布最新入選的院士名單，其中中研院院士丁邦容與天文及天文物理研究所兼任研究員馬中珮獲選為新任院士，代表其研究貢獻備受肯定。

中研院今天發布新聞稿指出，美國國家科學院（National Academy of Sciences, NAS）3日公布最新入選的院士名單，共選出120位新任院士、30位外籍院士（international members），其中中研院有2人榮獲美國國家科學院新任院士殊榮。

美國國家科學院近日公布最新入選的院士名單，其中中央研究院天文及天文物理研究所兼任研究員馬中珮獲選為新任院士。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年5月6日

其一為丁邦容，是國際知名的免疫學及微生物學專家，長期執教於美國北卡羅萊納大學教堂山分校醫學院微生物與免疫系，目前為威廉．蘭特．凱南特聘教授、臨床轉化免疫學研究中心主任以及炎性疾病研究所所長。

中研院表示，丁邦容的研究領域包括NLR基因在調節炎症中的作用以及奈米和微米粒子於疫苗佐劑的運用，對生命科學領域貢獻卓著。

另一名則為馬中珮，中研院表示，馬中珮目前任教於美國加州大學柏克萊分校天文物理學系，研究專長是星系天文學和宇宙學中的理論與觀測問題，範疇包括模擬宇宙中非線性結構的新分析技術、暗物質與暗能量的結構預測，她也持續參與許多跨國研究及宇宙觀測計畫。

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中研院也提到，馬中珮從2000年起兼任中研院院天文及天文物理研究所副研究員、研究員，也為該所學術諮詢委員，致力於國際學術交流；曾獲頒瑪麗亞．格佩特-梅耶獎及安妮．坎農天文獎殊榮肯定，為物理學界傑出的女性科學家。

美國國家科學院是1863年依美國國會憲章與林肯總統簽署生效而設立，為一非營利的學術機構，長久以來在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，擁有崇高的社會聲望與全球學術影響力。（編輯：陳政偉）1110506