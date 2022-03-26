傑出女科學家李秀敏 當年把動物系填在醫科前

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（中央社記者陳至中台北26日電）中研院分生所特聘研究員李秀敏今天獲頒「2022台灣傑出女科學家獎」，她人生兩度勇敢抉擇，包括把動物系填在醫學系前，以及在美國放棄當紅議題，專注追求自己熱愛的領域。

台灣萊雅和吳健雄基金會合作的「台灣傑出女科學家獎」上午在台北舉辦記者會。2022年最高榮譽「傑出獎」由中央研究院分子生物研究所特聘研究員李秀敏獲得，表彰她多年來在植物演化的突破發現，解開葉綠體身世及讓葉綠體得以運作的內外膜蛋白運輸橋梁。

李秀敏的求學過程，就是「勇於抉擇」的最佳寫照，她高中時成績優異，卻毅然決然把台大動物系填在醫學系前面；後來為了追求最愛的植物研究，又轉到植物系。她記得當時教授覺得從來沒人從動物轉到植物，還要求她立下切結書，才准許轉系。

後來赴美留學，進入當紅的研究植物光訊息傳遞實驗室，但一次因緣際會下，發現自己所愛還是葉綠體，立刻向實驗室表示放棄當紅議題，從此專注研究葉綠體而不動搖。

「做充分的準備，做最勇敢的抉擇。」李秀敏接受媒體聯訪，以親身經歷鼓勵年輕學子追求自己的興趣，才不會對所做的事情感到倦怠。她並說，一路走來雖仍要面對社會對女性的期待，但她堅信，女性的智力不會比較差，細心在研究中還更勝一籌。

今年「新秀獎」得主為台灣大學分子與細胞生物學研究所副教授黃筱鈞，她是國際上少數能以合成生物方法學，研究單細胞極化與不對稱細胞分裂的專家。

黃筱鈞表示，在台灣，前輩女科學家已爭取到很多，很感謝自己生在這個世代，從小到大沒有因為女性身分受到阻礙。不過懷孕、育兒仍是女性的一道關卡，同時間要做很多事，難以專注在研究上。

但黃筱鈞指出，女性在某些研究領域比男性更有優勢，例如需要長時間觀察的實驗，需要穩定的堅持和韌性，女性特質可能更為適合。

「新秀獎」另一名得主為中研院分生所副研究員薛雁冰，她長年投入線蟲研究，揭開真菌捕捉線蟲機制，為後續的藥物研發開展曙光。

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薛雁冰表示，在科學的路上，女性更容易因為家庭、育兒考量卻步，好在她有一個非常支持自己的另一半。現在她花費許多心力，鼓勵女學生繼續投入研究，在科學發展中繼續往前。

主辦單位同時頒發「孟粹珠獎學金」給台大分子醫學所博士班學生趙彤，肯定她投入研究，解決免疫細胞在腫瘤環境中失能的難題，提升癌細胞免疫治療法的功效，是科學界的明日之星。（編輯：管中維）1110326