布局新創商機 太空衛星ETF基金搶先機

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）美中國家新戰略、全球科技巨頭新事業都不約而同瞄準太空產業，發展重心涵蓋火箭衛星發射、衛星通信服務、太空旅行、太空探索及採礦等。新創行業吸引投資人關注，台灣首檔太空衛星ETF基金今天開募。

第一金投信太空衛星ETF基金擬任經理人牟宗堯表示，新創行業的共同特點是投資金額巨大、經營風險巨大、股價波動巨大、長期回報巨大，因此若要參與太空商機，最好的方式就是透過太空衛星ETF基金，以一籃子極具發展潛力公司降低單一個股風險，並以定時定額長期投資，分散時機風險，或是擇時波段操作，提高獲利機會。

第一金投信在27日推出太空衛星ETF基金，挑選30檔有爆發力、有前景的衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星與航太零件公司，希望在混亂不明的市場中，為投資人找到財富新引擎。

牟宗堯說，殺手級技術及新市場指向低軌道衛星服務與太空旅遊，尤其低軌道衛星的布建速度，不但沒有受到通膨與股市下跌而停滯，現階段以每天平均2顆的速度增加，未來5年甚至以每天超過20顆的十倍速投放，預期相關供應鏈產值成長曲線驚人。（編輯：張良知）1110627