NASA發布黑洞聲波 稱太空中不存在聲音是誤解

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）近日發布一段從黑洞捕捉到的聲波，把科學家先前識別出的黑洞聲音讓人們第一次聽到。

「國會山莊報」（The Hill）報導，探索太陽系外行星和生命的NASA團隊21日發推文，稱太空中不存在聲音的想法是一種誤解。

外太空大多呈現真空狀態，沒有聲波傳播的介質，但星系團中的大量氣體其實為聲波傳播提供了介質。

NASA放大來自2.4億光年以外英仙座星系團（Perseus galaxy cluster）的聲波，並結合其他數據讓人可以聽見來自遙遠黑洞的聲音。

黑洞是太空一部分，由於重力場強大甚至光都無法逃逸。許多黑洞是在恆星生命週期結束時崩解形成。

天文學家今年5月首度取得銀河系中心超大質量黑洞的影像。科學家相信幾乎所有銀河系中心都存有一個黑洞。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110825