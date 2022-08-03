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韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

2022/8/3 18:59（8/3 19:25 更新）
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韋伯太空望遠鏡捕捉到車輪星系新影像，以前所未見的清晰度拍到會旋轉的繽紛外環。（圖取自NASA網頁nasa.gov）
韋伯太空望遠鏡捕捉到車輪星系新影像，以前所未見的清晰度拍到會旋轉的繽紛外環。（圖取自NASA網頁nasa.gov）
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（中央社巴黎2日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）與歐洲太空總署今天表示，韋伯太空望遠鏡透視時間與大量塵埃，捕捉到車輪星系的新影像，以前所未見的清晰度拍到會旋轉的繽紛外環。

車輪星系（Cartwheel Galaxy）位於距地球約5億光年外的玉夫座（Sculptor），是在兩個星系發生壯觀的對撞時，形成目前的樣子。

法新社報導，美國航太總署與歐洲太空總署（European Space Agency）發表聯合聲明說，這次的碰撞讓車輪星系的兩個環從中心擴大開來，「像朝池塘丟擲石頭般，有陣陣漣漪擴散開來」。

聲明又提到，較小的白環仍靠近車輪星系中心，有五顏六色的外環往宇宙擴張了約4億4400萬年。

外環在擴張時碰到氣體，促成新的恆星形成。

哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）先前曾捕捉到這個罕見環星系的影像，跟我們所在的銀河系一樣，車輪星系據信是螺旋星系，之後被較小的入侵星系撞到。

但韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）捕捉到更清晰的影像。韋伯太空望遠鏡於2021年12月發射升空，上個月向全球盛大公布首批影像。

美國航太總署與歐洲太空總署說，韋伯太空望遠鏡偵測紅外線光的能力，讓韋伯可以穿透遮蔽車輪星系的「大量高溫塵埃」。

他們說，這揭露了車輪星系中恆星形成的新細節，以及中心超大質量黑洞的行為。

韋伯太空望遠鏡也能偵測富含碳氫化合物等化學物質的區域，以及類似地球上塵粒的塵埃。

在車輪星系後面，有兩個較小的星系明亮地閃耀著，還可看見它們後面還有更多星系。

美國航太總署與歐洲太空總署表示，車輪星系仍處於「瞬息萬變的階段」。

「韋伯讓我們一窺車輪星系的目前階段，也讓我們理解車輪星系過去發生的事及未來將如何演化。」（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1110803

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