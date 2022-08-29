NASA巨型登月火箭燃料外洩 試射最後一刻被迫取消

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NASA原訂29日試射新型登月用巨型次世代火箭，但因燃料外洩，最後一刻取消發射。（圖取自NASA網頁nasa.gov）

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（中央社佛州卡納維爾角29日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）原訂今天試射新型登月用巨型次世代火箭，但因燃料外洩，於最後一刻取消發射。

下次發射嘗試最早要到9月2日才會進行。

這具約98公尺長的太空發射系統（Space Launch System）火箭原訂美東時間今天上午8時33分升空，並搭載3個測試用假人進行首次飛行，這是一次將太空艙推進繞月軌道的任務。

今天的任務名為「阿提米絲1號」（Artemis-1），太空發射系統上的獵戶座太空船（Orion）座艙原本計劃在無人搭載的情況下發射，繞月飛行42天後於海面濺落返回地球。

這場試飛是為了測試載具的能耐，之後目標在2024年載太空人飛往月球。

如果兩次任務成功，NASA放眼最早在2025年讓太空人再度登上月球，其中可能會有首位女性，但許多專家認為時程可能更晚。

上次人類登月是1972年阿波羅17號（Apollo 17）2名太空人。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110829

影片來源：NASA