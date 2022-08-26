韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳

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韋伯太空望遠鏡（圖）首次檢測到太陽系外行星的大氣層中，有二氧化碳的跡證。（圖取自facebook.com/NASAWebb）

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）韋伯太空望遠鏡又有一項重大科學發現：它首次檢測到太陽系外行星的大氣層中，有二氧化碳的跡證。

雖然這顆行星可能永遠無法讓人類目前所知的生命存活，但成功發現上面有二氧化碳，仍讓研究人員燃起希望，期待在更適合生命生存的岩石行星上觀測到類似結果。

加州大學聖克魯斯分校（University of California at Santa Cruz）教授貝塔哈（Natalie Batalha）是數以百計參與韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）計畫的一員，她推文說：「我的第一個想法是：哇！我們真的有機會探測到地球大小般行星的大氣層。」

法國原子能委員會（Atomic Energy Commission, CEA）天文物理學家拉蓋吉（Pierre-Olivier Lagage）告訴法新社：「對我來說，這為將來針對超級地球（比地球大，但比海王星小的行星），或與地球差不多大小行星的研究開了一扇門。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）在新聞稿中表示，這次發現二氧化碳，也將幫助科學家更加瞭解太陽系外行星WASP-39的形成過程。WASP-39每4個地球日繞行恆星1周，質量是木星的1/4，直徑卻是木星的1.3倍。

WASP-39的軌道周期和厚厚的大氣層，使得它很適合用來測試韋伯太空望遠鏡最先進的紅外線感測器NIRSpec，這種非常靈敏的儀器可檢測到大氣層微小的光線變化，進而協助科學家判斷氣體成分。

過去的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）和史必哲太空望遠鏡（Spitzer Space Telescope）已在WASP-39大氣層中探測到水蒸氣、鈉和鉀，但韋伯太空望遠鏡配備NIRSpec，因此可以探測到二氧化碳。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110826